ФФУ отримає від УЄФА 6,5 млн євро за успішне проведення Євро-2012

Федерація футболу України отримає від Європейського футбольного союзу (УЄФА) 6,5 млн євро за успішне проведення Євро-2012.

Про це в інтерв'ю газеті «Спорт-Експрес в Україні» повідомив екс-президент ФФУ, член виконкому УЄФА Григорій Суркіс.

Він зазначив, що виконком УЄФА на своєму засіданні оцінив Євро-2012 в Україні та Польщі як видатний турнір.

«Навіть попри те, що нарахування бонусу передбачено лише за умови своєчасної здачі інфраструктурних об'єктів, чого з огляду на відомі обставини у низці випадків не вийшло, тим не менше, було прийнято рішення винагородити за результатами проведення Eвро-2012 обидві країни», - заявив Г.Суркіс.

Таким чином, за його словами, вже в січні ФФУ та ПФС (Польський футбольний союз - УНІАН) отримають від УЄФА по 6,5 мільйонів євро.

«Це при тому, що на рахунки обох федерацій раніше вже була перерахована аналогічна сума на організацію проведення турніру. Я вдячний своїм колегам за таке стимулювання зусиль національних асоціацій в реалізації цього грандіозного проекту. Крім того, віддаю собі звіт у тому, що висока оцінка ФФУ була б неможливою без колосальної підтримки президента країни і всієї вертикалі державної влади», - зазначив Г.Суркіс.