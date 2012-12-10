Попов планує скоротити дефіцит бюджету-2013 за рахунок продажу й оренди землі

Київ планує частково зменшити дефіцит бюджету 2013 року за рахунок продажу та оренди землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію, в якій опинилася столиця у зв’язку з ухваленням закону про державний бюджет на 2013 рік.

«Нам доведеться переглянути питання щодо податків у Києві і, можливо, збільшити податки на оренду землі. На сьогодні одні суб’єкти сплачують податок мінімум 3% від ринкової вартості землі, інші – 1%. Тобто, над цим треба подумати і рішенням міської ради врегулювати. Хоча краще, щоб це було на рівні країни. Це той додатковий ресурс, який нам дозволить частково перекрити дефіцит, який є», - зазначив голова КМДА.

Також, за його словами, будуть розглядатись інші шляхи поповнення бюджету. Зокрема, передбачається активізувати роботу із приватизації землі через аукціони.

«Ми наприкінці осені отримали поправки до законодавства України, яке дозволяє тепер органам місцевого самоврядування проводити земельні аукціони. І приблизно на квітень ми можемо вийти із проведенням першого аукціону і таким чином також отримати додатковий ресурс», - сказав О.Попов.

Він підкреслив, що перед містом стоїть завдання максимально мобілізувати той потенціал, який є. «Але все одно без коригування відносин між міським бюджетом і державним ми у повній мірі не вирішимо проблему реалізації наших програм», - наголосив голова КМДА.

За його словами, це передусім стосується програм муніципальних надбавок для працівників бюджетної сфери. «В цілому вона коштує у цьому році приблизно 700 млн грн, а у зв’язку з індексацією заробітної плати це може бути більше мільярда гривень. Програма дуже важлива і ми будемо все робити, щоб вона була в наступному році повноцінно реалізована. Але для цього потрібно буде отримувати підтримку уряду», - сказав О.Попов.

Стосовно інвестиційних програм, за його даними, у держбюджеті визначено для Києва приблизно 1 млрд 300 млн грн на капітальні вкладення, на реалізацію інвестиційних програм. «Це недостатньо. Тому що в нас великі плани по реконструкції та введенню в експлуатацію дошкільних закладів, шкіл, продовжуємо будівництво метро. Знову ж таки питання будівництва житла по програмах іпотечного кредитування, доступного житла. Все це потребує набагато більших ресурсів», - зазначив О.Попов.

Як повідомив голова КМДА, він має намір провести громадські слухання з міськими профспілками, а також консультації з депутатами Київради і Верховної Ради, щоб напрацювати спільну стратегію переговорів із урядом.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, який минулого тижня ухвалив парламент, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у понад 4 млрд грн. О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

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