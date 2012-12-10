Латвія хоче достроково повернути борг МВФ - 1,6 млрд дол.

Латвійський уряд домовився з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про дострокове повернення у цьому році усієї отриманої позики, повідомляє у понеділок прес-служба латвійського Міністерства фінансів.

Латвія звернулася за допомогою до МВФ і Єврокомісії у 2008 році, коли опинилася на межі банкрутства через важку економічну кризу. Як позику республіка отримала 4,5 мільярда євро, передає РІА "Новости".

"Ще недавно вистачало розумників, які говорили, що або Латвія повинна роками продовжувати програму МВФ, або вона ніколи не зможе повернути борг", - написав у понеділок у своєму мікроблозі в Twitter міністр фінансів Андріс Вілкс.

Як повідомляє Мінфін, Латвії залишилося повернути МВФ 503,4 мільйона латів (1,6 мільярда доларів). Республіка планує це зробити до кінця року.

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