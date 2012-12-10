Активи українських банків у листопаді зменшилися до 1,121 трлн грн

Активи українських банків у листопаді 2012 р. зменшилися на 0,3%, з початку року - зросли на 5,8%, - до 1,121 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3%, у січні-листопаді - зросли на 4,3% - до 1,265 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 65,5%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,5%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,7%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,4%, доходи, нараховані до одержання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 6,1%.

Зобов'язання банків минулого місяця зменшилися на 0,3% - до 951,2 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 356,9 млрд грн, або 37,5%, кошти суб'єктів господарювання - 181,8 млрд грн, або 19,1%, міжбанківські кредити та депозити - 135,4 млрд грн, або 14,2%.

Капітал банків скоротився на 0,1% - до 169,7 млрд грн і становив 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків за місяць не змінився і на 1 грудня ц.р. становив 174,5 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.