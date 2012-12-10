Єврокомісія виділить 30 млн. євро постраждалим від конфлікту в Сирії

Брюссель. Єврокомісія додатково виділить 30 млн євро на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене Єврокомісією сьогодні.

Згідно з рішенням, додаткові кошти будуть витрачені на надання медичних послуг, забезпечення постраждалих всередині країни та біженців за її межами продовольством, водою, укриттям та предметам гігієни.

У Єврокомісії уточнили, що загальна сума гуманітарної допомоги постраждалим від триваючого понад півтора роки конфлікту в Сирії сягне 126 млн євро.

За оцінками ООН, на сьогодні у Сирії нараховується 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб, а також близько 474 тис. біженців, переважно у Йорданії та Лівані.