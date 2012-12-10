Брюссель закликає Україну відкликати заявку про перегляд зобов'язань у СОТ

Брюссель. Європейський Союз закликає Україну утриматися від введення протекціоністських заходів, зокрема, відкликати заявку в СОТ на перегляд тарифних зобов'язань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках щодо України, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

"У дусі створення глибокої та всебічної зони вільної торгівлі Європейський Союз очікує, що Україна утримається від введення протекціоністських заходів, таких як утилізаційний збір на автомобілі, який може потенційно суперечити її зобов'язаннями в рамках Світової організації торгівлі", - йдеться у висновках.

У документі також наголошується, що ЄС очікує відкликання Україною нотифікації щодо проведення нових переговорів в рамках СОТ про розмір митних зборів.

У висновках також міститься підтвердження готовності ЄС і надалі сприяти модернізації України, в тому числі шляхом надання фінансової допомоги, розблокування найближчим часом макрофінансової допомоги і сприяння підтримці міжнародних фінансових інститутів в модернізації газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ із наміром підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро в рік. Також дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

20 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, з преференціями для вітчизняних виробників.