Таджикистан став 159-ю країною, що приєдналася до СОТ

Таджикистан в понеділок став новим, 159-м членом Світової організації торгівлі. Відповідний протокол у Женеві підписали президент країни Емомалі Рахмон і генеральний директор організації Паскаль Ламі, повідомляє РІА «Новини».

Тепер Таджикистану необхідно ратифікувати протокол до 7 червня майбутнього року. Після закінчення 30 днів з моменту ратифікації країна стане повноправним учасником організації.

"Після того, як процедура ратифікації буде завершена, Таджикистан стане 159-ю країною, що приєдналася до СОТ. Для невеликої держави, що не має виходу до морів, входження до СОТ відкриє шлях у світову економіку", - сказав за підсумками спеціальної сесії Генеральної ради директор СОТ Паскаль Ламі, чиї слова наводяться в офіційному прес-релізі.

Водночас, Рахмон заявив, що це історичний день для Таджикистану, який стане фундаментом для подальшого стабільного економічного та соціального зростання. "Подача заявки на вступ до СОТ 11 років тому була правильним кроком для Таджикистану, який йде за ринковим шляхом розвитку. Завдяки участі в СОТ Таджикистан зможе підтримати економічне зростання і процвітання країни", - зазначив таджицький лідер.

Таджикистан подав заявку на вступ до організації 29 травня 2001 року. Переговори завершилися 26 жовтня 2012 року. З моменту початку переговорів Таджикистану з СОТ про намір стати її членом в країні було прийнято більше 100 нормативних документів.