Британські банки HSBC і Standard Chartered погодилися виплатити штрафи США

Британський банк HSBC, який у США звинувачують в незаконних фінансових операціях, погодився виплатити американській владі 1,9 мільярда доларів, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на The Wall Street.

За словами джерел The Wall Street, близьких до переговорів HSBC і влади США, офіційно про досягнуту угоду оголосять у вівторок, 11 грудня. Банк погодився на виплату компенсації в розмірі 1,3 мільярда доларів і штрафу в 650 мільйонів. Крім того, у рамках угоди з владою керівництву HSBC доведеться публічно визнати свою провину в порушенні закону про банківську таємницю і закону про торгівлю з ворогом.

Американська влада, у тому числі Мінфін і Мін'юст, підозрювали банк HSBC у відмиванні грошей мексиканських наркокартелів, компаній з Ірану, щодо яких діяли санкції, а також організацій, визнаних у США терористичними. Такі відомості, зокрема, містилися в доповіді про діяльність HSBC, яку в липні 2012 року представив комітет Сенату США з розслідувань у сфері національної безпеки.

Керівництво HSBC тоді частково визнало свою провину, заявивши, що в системі контролю за банківськими операціями припустилися низки помилок, і висловило готовність активно співпрацювати з владою США.

10 грудня стало відомо, що на виплату компенсації американській владі погодився ще один британський банк - Standard Chartered. Його у США звинувачують у порушенні економічних санкцій, накладених на Іран, М'янму, Лівію і Судан. Standard Chartered, раніше вже оштрафований на 340 мільйонів доларів, погодився виплатити ще 327 мільйонів компенсації, передає Lenta.ru.