S&P знизило прогноз за рейтингами Криму, Івано-Франківська та Дніпропетровська

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний" і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляється, причина зниження рейтингу – загальне зниження суверенного рейтингу України до рівня «В» із негативним прогнозом і рівня «uaA-» за національною шкалою.

«Наразі агентство не вважає, що Івано-Франківськ, Дніпропетровськ і АР Крим відповідають критеріям стабільності, фінансової гнучкості та здатності протистояти кризовим сценаріям, тому знизило їх рейтинг слідом за суверенним рейтингом», - йдеться в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінку трансферів і конвертації валюти також переглянуто й знижено до рівня «В». Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва та Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний». Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».