S&P знизило прогноз за рейтингами Криму, Івано-Франківська та Дніпропетровська

10:22, 11 грудня 2012
Фінанси
0

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний" і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляється, причина зниження рейтингу – загальне зниження суверенного рейтингу України до рівня «В» із негативним прогнозом і рівня «uaA-» за національною шкалою.

«Наразі агентство не вважає, що Івано-Франківськ, Дніпропетровськ і АР Крим відповідають критеріям стабільності, фінансової гнучкості та здатності протистояти кризовим сценаріям, тому знизило їх рейтинг слідом за суверенним рейтингом», - йдеться в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній та національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінку трансферів і конвертації валюти також переглянуто й знижено до рівня «В». Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва та Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний». Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter