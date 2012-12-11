Податкова розробила графік навчання підприємців електронній касовій звітності

Державна податкова служба України розробила графік навчальних семінарів для підприємців з питань електронної звітності за допомогою касової техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

За інформацією ДПСУ, семінари приурочені до введення з 1 січня 2013 року електронної касової стрічки реєстраторів розрахункових операцій, яка являє собою електронну копію розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарата або модему, приєднаного до апарата. Раз на добу дані електронної стрічки будуть передаватися на загальний сервер обробки даних в ДПСУ. На думку співробітників податкової, нововведення дозволить звести нанівець розбіжності між первинною документацією та поданими даними звітності.

Учасниками семінарів, як сказано в повідомленні, стануть користувачі касових апаратів - реєстраторів розрахункових операцій, представники сервісних служб, а також виробники устаткування. Перший семінар пройде вже сьогодні, 11 грудня, для підприємців Волинської області. Завершити навчання планується 27 грудня.

Як зазначили в ДПСУ, попри те, що вимога використовувати електронну касову стрічку запроваджується з 1 січня, підприємцям дадуть півроку на адаптацію нововведення. Протягом 1-го півріччя 2013 року ДПСУ не накладатиме штрафні санкції на користувачів касових апаратів, які не подаватимуть звітність в електронному вигляді. При цьому всі питання, які виникатимуть у підприємців, будуть детально обговорені під час тематичних семінарів і в рамках консультацій у регіональних органах ДПСУ.

Графік проведення семінарів розміщений на офіційному сайті Державної податкової служби.

Як повідомляв УНІАН, до 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і впровадити ще один новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків». Метою впровадження нового сервісу є розширення електронних послуг ДПСУ, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків та підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності податкових органів. Наголосимомо також, що перехід на електронне декларування використовують дедалі активніше, в тому числі платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку. Як зазначали керівники ДПСУ, перехід від фіскальної функції до сервісної є пріоритетом в роботі відомства на 2013 рік.