Міжбанк у вівторок відкрився котируваннями 8,1150/8,1350 грн/дол.

У вівторок, 11 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1150/8,1350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2640/45, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5030/10,5310. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2941/43 (понеділок – 1,2903/05).

У понеділок, 10 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.