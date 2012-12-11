На міжбанку падіння котирування триває

У вівторок, 11 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 8,1150/8,1350, до 12:00 ціни знизилися до 8,1020/8,1095 грн / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/45, до 12:00 звузився спред 0,2640/44. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30.6800 (-0.2070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2941/43, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5030/10,5310, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4980/10,5120.