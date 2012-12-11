Столична податкова оприлюднила порядок сплати авансових платежів з податку на прибуток

Державна податкова служба Києва оприлюднила порядок сплати авансових платежів з податку на прибуток для підприємців з рівнем доходу, що перевищує 10 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ м. Київ з посиланням на відповідні норми Податкового кодексу України.

Згідно з повідомленням, авансові платежі з податку на прибуток необхідно сплатити в січні-лютому 2013 року протягом 20 календарних днів, що настають з моменту останнього календарного дня звітного місяця. Розмір місячного авансового платежу становить 1/9 від загальної суми податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, столичні платники податків у січні-вересні 2012 року перерахували до зведеного бюджету 23,564 млрд грн податків і зборів, що на 29%, або на 4,885 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання надходжень з податку на прибуток становило 32% порівняно з минулим роком. В цілому по Україні на 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток становила 379,6 тис. У листопаді ДПСУ повідомляла, що з початку року збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.