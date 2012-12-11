Ціни на товари і на рекламі повинні зазначатися виключно у гривні - НБУ

Відповідно до змін, внесених Національним банком до законодавства, ціни на товарах і на рекламі повинні встановлюватися виключно в національній валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст під час третьої міжнародної конференції Cbonds.

За його словами, відповідно до внесених НБУ змін до закону про ціни і ціноутворення, ціни на товари на території України необхідно встановлювати виключно в національній валюті.

Він також зазначив, що відповідно до змін до законодавства, які набули чинності на початку грудня, в рекламі також необхідно використовувати виключно національну валюту.

За словами О.Дубихвоста, вочевидь, результати від прийнятих змін до законодавства можна буде побачити вже з початку наступного року.

«Я сподіваюся, що з початку року, коли ми відкриватимемо «Авізо», там будуть ціни у гривнях, коли відкриватимемо, наприклад, сайти будівельних компаній, там теж будуть ціни в гривнях», - зазначив він.

О.Дубихвіст також повідомив, що у разі порушення цих вимог регулятор застосовуватиме жорсткі санкції.

Як повідомляв раніше УНІАН, Верховна Рада України 21 червня 2012 року ухвалила нову редакцію Закону «Про ціни і ціноутворення».

Цей закон визначає основні принципи цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території України, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

У законі визначені основні напрями державної цінової політики, а також повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ціноутворення. Зокрема, КМУ визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Цей закон набуває чинності на наступний день після ​​його опублікування.