Ціни на товари і на рекламі повинні зазначатися виключно у гривні - НБУ
Відповідно до змін, внесених Національним банком до законодавства, ціни на товарах і на рекламі повинні встановлюватися виключно в національній валюті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст під час третьої міжнародної конференції Cbonds.
За його словами, відповідно до внесених НБУ змін до закону про ціни і ціноутворення, ціни на товари на території України необхідно встановлювати виключно в національній валюті.
Він також зазначив, що відповідно до змін до законодавства, які набули чинності на початку грудня, в рекламі також необхідно використовувати виключно національну валюту.
За словами О.Дубихвоста, вочевидь, результати від прийнятих змін до законодавства можна буде побачити вже з початку наступного року.
«Я сподіваюся, що з початку року, коли ми відкриватимемо «Авізо», там будуть ціни у гривнях, коли відкриватимемо, наприклад, сайти будівельних компаній, там теж будуть ціни в гривнях», - зазначив він.
О.Дубихвіст також повідомив, що у разі порушення цих вимог регулятор застосовуватиме жорсткі санкції.
Як повідомляв раніше УНІАН, Верховна Рада України 21 червня 2012 року ухвалила нову редакцію Закону «Про ціни і ціноутворення».
Цей закон визначає основні принципи цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території України, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
У законі визначені основні напрями державної цінової політики, а також повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ціноутворення. Зокрема, КМУ визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.
Цей закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.