Із 1 січня буде введено паспортизацію під час купівлі й продажу валют

Із 1 січня 2013 року набуде чинності законодавча норма: відповідно до закону, паспорт необхідно буде пред'являти як під час купівлі, так і під час продажу валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст у ході третьої міжнародної конференції Cbonds.

«З нового року, якщо нічого не зміниться, у нас буде дві сторони – й на купівлю, й на продаж», – зазначив він.

О.Дубихвіст також висловив надію, що обов'язкова паспортизація й під час купівлі й продажу валюти дозволить знизити попит на неї з боку населення.

«Ми сподіваємося, що це зробить ще менш привабливим для населення інвестування в іноземну валюту», - зазначив він.

Представник НБУ також додав, що паспортизація, що вже відбулася, під час купівлі валюти дозволила дуже різко зменшити попит на неї з боку населення.

«Добре, погано, але це мало результат», - зазначив О.Дубихвіст.

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