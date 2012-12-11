Нацбанк прогнозує досить низький рівень інфляції в Україні

Національний банк України прогнозує в середньостроковій перспективі достатньо низький рівень інфляції з можливим коротким перехідним періодом у разі підвищення тарифів у житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління макроекономічного аналізу й прогнозування НБУ Артем Андрющенков під час третьої міжнародної конференції Cbonds.

«Інфляцію можна буде утримувати на достатньо низькому рівні, може бути невеликий перехідний період із корекції тарифів у ЖКГ, але це залежить від політики уряду», - зазначив він.

За його словами, з боку попиту й продовольчих товарів у середньостроковій перспективі вплив на інфляцію буде достатньо позитивним.

Як зазначив А.Андрющенков, інвестори, скоріше за все, будуть обережнішими в інвестуванні, що дозволить виключити можливість перегріву національних економік і, таким чином, виключить можливість сильного тиску з боку цього чинника на українську інфляцію.

До того ж, за його словами, розвиток вітчизняного сільського господарства знижуватиме ціни на продовольчі товари.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем 2012 року, зафіксовано дефляцію 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%.

З початку 2012 року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксовано дефляцію 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляція 0,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.