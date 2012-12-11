На міжбанку торги закрилися котируваннями - 8,1000/8,1060 грн/дол.

У вівторок, 11 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1150/8,1350, на 12:00 ціни знизилися до 8,1020/8,1095 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,1000/8,1060 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/45, на 12:00 звузився спред 0,2640/44. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 30.6800 (-0.2070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2941/43, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5030/10,5310, на 12:00 ціни пішли вниз 10,4980/10,5120. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися 10,5185/10,5300.