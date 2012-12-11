Вищий госпсуд підтвердив невинуватість українських військових у катастрофі російського Ту-154

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу російської авіакомпанії "Сибирь" (S7 Airlines) на рішення апеляційного суду, який підтвердив невинуватість українських військових в аварії російського лайнера Ту-154 у 2001 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оприлюднено сьогодні.

Як зазначається у резолютивній частині, суд залишив без змін рішення суду першої апеляційної інстанції.

Мотивувальну частину вироку ВГСУ оголосить пізніше.

Як повідомлялося, літак Ту-154 авіакомпанії "Сибирь", який виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, розбився у жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. Комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили того дня навчання у Криму: військові переплутали пасажирський літак з навчальною ціллю. Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім'ям жертв моральну компенсацію у розмірі 200 тисяч доларів на кожного загиблого. Через трагедію позбулися посад тодішній міністр оборони України Олександр Кузьмук і низка генералів української армії.

Генпрокуратура України в 2004 році винесла постанову про припинення розслідування справи, але це рішення скасував Військовий суд Київського гарнізону, не погодившись із висновками слідства. У 2007 році Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу за фактом авіакатастрофи лайнеру у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Російська авіакомпанія "Сибирь" у 2004 році подала позов, в якому вимагала стягнути з Міністерства оборони і Державного казначейства України 15,32 млн дол. за збитий літак і втрачену вигоду.

Проте Господарський суд Києва на початку вересня 2011 року відхилив позов авіакомпанії.

Російська авіакомпанія оскаржила це рішення, але Апеляційний господарський суд Києва у травні цього року залишив вердикт без змін. Адвокати компанії "Сибирь" у червні звернулися з касаційною скаргою до Вищого господарського суду країни.