Експерт відзначає зниження попиту на валюту як на готівковому, так і на безготівковому ринку

З початку місяця спостерігається зниження попиту на валюту як на готівковому, так і на безготівковому ринку, повідомила в коментарі агентству УНІАН експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

«З початку грудня щодо останніх шести торгових днів листопада середній денний обсяг торгів доларами США на міжбанківському ринку знизився на 20,06% - до 1,007 млрд дол. США. Така динаміка відображає, що попит на валюту знижується не тільки на готівковому ринку країни, але і на безготівковому», - зазначила експерт.

За словами М.Сальникової, попит знизився з боку імпортерів, які перестали побоюватися девальвації гривні. Також вона не виключає, що менше стали купувати валюту комерційні банки для погашення своєї заборгованості перед нерезидентами. До того ж збільшення пропозиції безготівкових доларів експерт пояснює введенням норми на обов'язковий продаж 50% експортної валютної виручки.

Зростання гривні проти долара США, який спостерігається останній тиждень, за словами експерта, обумовлений декількома факторами, зокрема, зниженням інтересу населення до валюти на готівковому ринку країни за рахунок зменшення девальваційних настроїв. Також М.Сальникова відзначає, що можливість появи податку на операції з готівковою валютою дає зрозуміти, що регулятор справді має намір діяти в напрямку зниження доларизації економіки країни і населення самостійно припиняє придбання валюти.

«На нашу думку, до кінця грудня - початку січня можна очікувати стабільний курс гривні, - сказала експерт. - Ми зберігаємо свій прогноз щодо курсу продажу готівкового долара до кінця 2012 року на рівні 8,25 грн».

М.Сальникова вважає, що підтримку гривні в найближчі місяці будуть надавати очікування подальшого зниження чистого попиту на готівкову валюту за рахунок збільшення обсягу продажу валюти населенням перед новорічними святами, ймовірність відновлення співпраці з МВФ на початку 2013 року, а також зниження девальваційних настроїв і дефляція, яка з початку року на поточний момент становить 0,4%.

«Ми вважаємо, що в перші два зимові місяці за рахунок зниження попиту на готівковому валютному ринку тиск на золотовалютні резерви НБУ може скоротитися», - повідомила експерт.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1150 / 8,1350, до 12:00 ціни знизилися до 8,1020 / 8,1095. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1000 / 8,1060 грн / дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,5030/10,5310, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4980/10,5120. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,5185/10,5300.