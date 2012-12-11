АМУ: під приводом боротьби з невиплатою зарплат влада хоче позбутися "неугодних" мерів

В Асоціації міст України заявляють, що уряд має намір перекласти відповідальність за невиплату зарплати бюджетникам на міських голів.

Як ідеться у заяві прес-служби АМУ, текст якої є у розпорядженні УНІАН, завтра на засіданні Кабінету міністрів готується показове покарання міських голів за те, що на місцях не виплачується зарплата бюджетникам – вчителям, лікарям, працівникам культури, спорту, сфери соціального захисту.

Водночас в АМУ зазначають, що ще у вересні 2011 року попереджали уряд (під час консультацій щодо проекту держбюджету-2012) про те, що на 2012 рік заплановано на 20% менше коштів на виплату зарплати бюджетникам й у жовтні 2012 року в місцевих бюджетах вже не буде коштів на це.

Крім того, асоціація впродовж року неодноразово звертала увагу уряду, що цієї проблеми не уникнути.

«Відповідно до Конституції України держава повинна в повному обсязі фінансувати виконання делегованих нею повноважень – в освіті, охороні здоров’я тощо. Проте урядовці не дослухалися… А тепер в Україні назріває соціальний вибух через невиплату заробітних плат, які тягнуться з жовтня, і про що повідомляли практично всі ЗМІ. Голова Кабміну, «забувши» про Конституцію (ст. 143), намагається перекласти відповідальність за непрофесійний розподіл державних ресурсів на керівників органів місцевого самоврядування і погрожує «кадровими рішеннями» щодо міських голів», - йдеться у заяві АМУ.

В асоціації припускають, що таким чином влада намагатиметься позбутися «неугодних» мерів.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в.о. прем’єр-міністра Микола Азаров доручив Міністерству фінансів, Державному казначейству, головам облдержадміністрацій під особисту відповідальність впродовж двох днів забезпечити погашення заборгованості і ритмічну виплату зарплат у бюджетних установах.

М.Азаров наголосив, що кошти на ліквідацію заборгованості є, і необхідно оперативно та відповідально їх використати.

На місця, де питання погашення заборгованості із зарплати бюджетникам досі не вирішені, направлено урядові комісії, які повинні предметно вивчити кожен випадок.

Звіт за результатами роботи комісій та кадрові рішення будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3% або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді здійснити перерозподіл бюджетних коштів і збільшити обсяг дотацій місцевим бюджетам на 1 370,0 млн грн для виплати зарплат працівникам бюджетних установ і проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги.

4 грудня Верховна Рада ухвалила загалом Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема, збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки) для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

Президент України підписав Закон 6 грудня.

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