Мер Донецька називає бюджет міста на 2013 рік «бюджетом стабільності, але не розвитку»

Донецьк. Донецький міський голова Олександр Лук’янченко називає бюджет міста на 2013 рік «бюджетом стабільності, але не розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи ухвалення Верховною Радою Держбюджету на 2013 рік і анонсуючи ухвалення бюджету міста Донецька в другій половині грудня цього року.

«Ми останнім часом ухвалюємо бюджет без дефіциту. Шукатимемо протягом року ресурси для залучення коштів до спеціального й цільового фондів, щоб покривати брак фінансових ресурсів. Не можна сказати, що це буде бюджет бурхливого розвитку. Це буде бюджет стабільності», - зазначив мер.

За його словами, прибуткова частина бюджету Донецька на 2013 рік без трансфертів і доплат становитиме 2,5 млрд грн, витратна буде на такому ж рівні.

«Контрольні цифри за проектом бюджету 2013 року до 19 грудня будуть обраховані, й бюджет наступного року буде затверджено на сесії міської ради. У проекті бюджету із коштів, що заробляються нами, 78,8% піде до державного бюджету, 8,9% передадуть обласному бюджету, й на 12,3% ми житимемо, розвиватимемося, робитимемо місто затишним і комфортним», - заявив О.Лук’янченко.

Кажучи про плани соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, він зазначив, що «план характеризується тим, що нам треба мінімізувати наслідки кризових явищ в економіці нашого міста, продовжити жорсткий контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах усіх форм власності».

«Ми плануємо реалізацію промислової продукції довести до рівня 50,01 млрд грн - 2,6% зростання до рівня 2012 року; роздрібний товарооборот довести до 18,6 млрд грн - зростання на 15%; реалізацію послуг населенню міста на 14,6 млрд грн - зростання 2,9%. Закладаємо зростання середньої заробітної плати на 14,2% - із 3765 до 4030 грн», - пояснив міський голова.

Він наголосив, що основними пріоритетами стануть - соціальне житло - спорудження будинку в мікрорайоні «Домобудівник», новий дитячий садок у Будьонівському районі в кварталі 288, закінчення реконструкції стадіону «Кіровець» і тощо.

Водночас О.Лук’янченко додав, що в проекті бюджету на 2013 рік на ремонт міських доріг закладено 40 млн грн, але цієї суми недостатньо, оскільки минулого року лише на капітальний ремонт міських доріг, не рахуючи магістралей, було витрачено 75 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.

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