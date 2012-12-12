Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань – 8,1010/8,1110 грн/дол.

У середу, 12 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,1010/8,1110 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2636/40, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5385/10,5535. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3007/09 (вівторок – 1,2941/43).

У вівторок, 11 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.