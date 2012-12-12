Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 12,2%

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2012 року становило 12,77 млрд дол., що на 12,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (11,379 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-жовтні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 2,8% - до 57,199 млрд дол., імпорт на 4,4% - до 69,969 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-жовтні 2011 року - 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 212 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в жовтні становив 1,5 млрд дол. проти 1,36 млрд дол. у вересні і 1,79 млрд дол. у жовтні 2011 року.