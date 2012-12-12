НБУ має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року

Національний банк має намір нарощувати золотовалютні резерви до кінця року, тоді як протягом 2012 року вони знизилися на 20%, або на 6,44 млрд доларів.

Про це журналістам заявив глава НБУ Сергій Арбузов

"Ми до кінця року тільки нарощуватимемо резерви", - заявив глава НБУ.

За словами головного банкіра країни, поповнення резервів стало можливим у результаті набуття чинності закону про обов'язковий продаж валюти.

Крім того, НБУ в грудні не збирається підтримувати курс гривні за рахунок продажу валюти із золотовалютних резервів.

Позитивним чинником С.Арбузов назвав і стабілізацію ситуації на валютному ринку, коли населення і фінансові установи вже не намагаються заробити на коливаннях курсу національної валюти.

Надалі Нацбанк розраховує поповнити резерви за рахунок кредиту МВФ у разі успішних переговорів з місією Фонду, яка має намір приїхати до України на переговори у другій половині січня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді Верховна Рада ухвалила закон про обов'язковий продаж 50% валютної виручки, удвічі скоротивши термін повернення валютних коштів.

Окрім того, НБУ підтримує ухвалення закону про 10% збір із продажу валюти населенням, хоча проти цієї норми виступає МВФ.

За січень-листопад поточного року золотовалютні резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. – до 25,355 млрд дол. з 31,795 млрд дол.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національного банку України до 24 млрд дол. до кінця поточного року і збереження тенденції зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів, так і об'єктивні зовнішні небезпеки. До того ж дефіцит платіжного балансу наступного року, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через значний обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, 65 і 35% ВВП відповідно.