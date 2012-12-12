У середу пара EUR/USD може зміцнитися біля позначки 1,3130, але не вище - Forex Club

Пара EUR/USD на торгах у середу, 12 грудня, ймовірно, досягне рівня 1,31 ще до того, як буде оголошено рішення щодо монетарної політики FOMC, далі пара може зміцнитися біля позначки 1,3130, але не вище, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, стосовно пари GBP/USD можемо побачити що-небудь цікаве ще до американської сесії. Сьогодні останній шанс вирватися з діапазону, завдяки релізу даних про стан ринку праці. Враховуючи недавній приріст показника ділової активності у виробничому секторі і той факт, що сфера послуг все ще утримується в зоні зростання, можна чекати позитивних даних. У цьому випадку в пари є шанси дістатися до позначки 1,6170, а далі додатковий попит на ризиковані активи допоможе пробитися вище рівня 1,62.