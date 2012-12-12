Держподатслужба одержала 5 тис. пропозицій щодо лібералізації податкової системи

Державна податкова служба прийняла близько 5 тис. пропозицій від платників податків щодо лібералізації податкової системи України на 2014 рік, розглянула і систематизувала їх.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держподатслужби.

Як сказано у прес-релізі, платники податків очікують від держави зниження кількості податків, зменшення їхніх ставок, удосконалення механізму обслуговування податків і спрощення системи адміністрування обов'язкових платежів. Крім того, представники малого бізнесу пропонують запровадити річну звітність замість квартальної, а платники єдиного податку запропонували об'єднати єдиний податок з єдиним соціальним внеском, який на сьогодні оформляється окремим платежем до Пенсійного фонду. До того ж ставку податку теж запропоновано знизити, щоб стимулювати детінізацію виплати зарплат найнятим працівникам.

Досить затребуваними, згідно з прес-релізом, будуть електронні консультації у режимі реального часу і введення індивідуальних аккаунтів для підприємців із вказівкою сплачених податків і повною історією відносин з податковими органами, включаючи електронні копії реєстраційних документів, прийняті звіти, реквізити рахунків для оплати податків.

«Усі пропозиції громадськості вже систематизовано. Частина пропозицій вже перебуває на стадії реалізації. Зокрема, з 2013 року буде знижено ставку податку на прибуток до 19%, а платники цього податку зможуть подавати декларацію за квартал, півріччя і 9 місяців і оплачувати податок на підставі річної податкової звітності. Окрім іншого, з нового року запрацює сервіс «Електронний кабінет платника податків», що дозволяє підприємцям дистанційно надсилати звіти до податкових органів і одержати необхідну інформацію у режимі реального часу», - сказано в прес-релізі ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів, до 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і запровадити новий сервіс «Електронний кабінет платника податків». Передбачається, що він буде повністю запроваджений у два етапи, протягом двох років і за рахунок коштів держбюджету, що виділяються на діяльність ДПСУ, а також інших джерел, які не суперечать законодавству України.

Відзначимо також, що перехід на електронне декларування використовують все більш активно, зокрема платники ПДВ, податку на прибуток і акцизного податку. Як відзначали керівники ДПСУ, перехід від фіскальної функції до сервісної є пріоритетом у роботі відомства на 2013 рік.