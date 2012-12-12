Столичні податківці відшкодували підприємцям 3,4 млрд грн ПДВ

Державна податкова служба в м. Києві в січні-листопаді ц.р. відшкодувала платникам податків платежі з податку на додану вартість на суму 3,442 млрд грн, що на 1,619 млрд грн більше, ніж за звітний період минулого року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ в м. Києві з посиланням на голову Київської податкової Ірину Носачову.

За її словами, тільки в листопаді обсяг відшкодувань становив 387 млн грн.

Згідно з прес-релізом, процедуру автоматичного відшкодування ПДВ застосували до 64 суб'єктів підприємництва. Їм відшкодували 340 млн грн.

Водночас обсяг непідтверджених платежів, заявлених до відшкодування з початку року, становив 628 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за січень-жовтень 2012 року становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше торішнього показника. До того ж обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн при сумі заявок до відшкодування 38 млрд грн. Близько 20 млрд грн платежів із ПДВ було відшкодовано в автоматичному режимі.

Столична податкова за січень-жовтень 2012 року зареєструвала 12 тис. підприємств – платників податку на додану вартість (ПДВ), що на 46% більше аналогічного показника минулого року.