Мінфін виплатив 38,25 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2003 року
14:29, 12 грудня 2012Фінанси
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Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу в розмірі 38,25 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2003 року.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Як повідомлялося, у 2003 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 1 млрд дол. з погашенням у 2013 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,65% річних.
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