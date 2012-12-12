Мінфін виплатив 38,25 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2003 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу в розмірі 38,25 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2003 року.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, у 2003 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 1 млрд дол. з погашенням у 2013 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,65% річних.