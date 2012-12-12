В Нацбанку обговорюють висоту "стелі" розрахунків готівкою для фізосіб

Національний банк може встановити мінімальний граничний розмір розрахунків готівкою для фізичних осіб мінімум у 150 тис. грн.

Про це в розмові з журналістами заявив голова НБУ Сергій Арбузов.

«Це може бути від 150 тис. грн», - сказав С.Арбузов, уточнивши, що граничний поріг розрахунків ще обговорюється.

За словами С.Арбузова, обмеження на розрахунки готівкою будуть введені вже в 2013 році.

«Більшість громадян навіть не відчують цієї норми», - наголосив голова НБУ, уточнивши, що така норма вводиться для того, щоб можна було відстежувати недобросовісних громадян, які не хочуть сплачувати податки.

Крім того, Нацбанк чекає макроекономічного ефекту від введення обмеження на розрахунки готівкою.

«Готівкове обмеження на 10% дає зростання ВВП на 1,5%», - наголосив С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, восени Верховна Рада ухвалила закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою.

Раніше голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Нацбанку Юрій Горшков заявив, що Національний банк вивчає можливість введення обмежень за сумами розрахунків готівкою.