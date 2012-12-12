Fitch відкликало рейтинги Дніпропетровської області

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало рейтинги Дніпропетровської області: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B», прогноз «стабільний», короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA (ukr)», прогноз «стабільний».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

«Рейтинги відкликані, оскільки регіон прийняв рішення припинити участь у рейтинговому процесі. Відповідно, Fitch більше не рейтингує Дніпропетровську область і не проводить аналіз з даного регіону », - вказується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада поточного року Fitch з тих же причин відкликало рейтинги Донецької області, включаючи довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті «B», прогноз «стабільний», а також короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA (ukr)», прогноз «стабільний».