Долар на міжбанку ще більше наблизився до рівня 8,10 грн

У середу, 12 грудня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1010/8,1110, до 12:00 ціни підвищилися 8,1040/8,1120. НА час закриття торгів цінові рівні знизилися 8,1000/8,1050 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2636/40, до 12:00 ціни піднялися 0,2640/44. На час закриття ціни досягли рівня 0,2641/45. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,6660 (-0.0175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2995/1,3050. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5385/10,5535, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5420/10,5565. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли наступних значень 10,5570/10,5675.