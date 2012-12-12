Депутати пропонують створити окремі комітети з податків і банків

Депутати Верховної Ради пропонують створити у парламенті два окремі комітети: з питань фінансів і банківської діяльності та комітет з питань податкової та митної політики, які працювали до 2010 року. Це передбачено в проекті постанови про перелік і кількісний склад комітетів Верховної Ради України сьомого скликання, зареєстрованому в парламенті.

До відання Комітету з питань фінансів і банківської діяльності пропонується зарахувати питання: грошово-кредитної політики; банків і банківської діяльності; валютного регулювання, державного внутрішнього і зовнішнього боргу. А також, правового режиму цінних паперів, законодавчого регулювання ринку цінних паперів, ринку фінансових послуг та фондового ринку; діяльності небанківських фінансових установ (та суб'єктів) страхової діяльності; функціонування фінансових ринків та запобігання відмиванню незаконних доходів.

Планується, що Комітет з питань податкової та митної політики буде курирувати питання системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), місцевих податків і зборів, інших доходів бюджетів неподаткового характеру, а також страхових нарахувань на фонд оплати праці; діяльності податкових органів; податкових пільг; податкового боргу та/або податкових зобов'язань; митної справи та митних тарифів; діяльності митних органів; законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну; оподаткування та діяльності державних лотерей та грального бізнесу.

Нагадаємо, у 2010 році депутати скоротили кількість комітетів шляхом об'єднання Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності (його очолював член фракції регіонів Віталій Хомутинник) і Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, головою якого був опозиціонер Сергій Терьохін.

Після цього новостворений комітет називався Комітетом з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та його очолював В. Хомутинник.