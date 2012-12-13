«Нафтогаз» викупить у банку «Фінансова ініціатива» ОВДП на 215,6 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у комерційного банку «Фінансова ініціатива» на загальну суму 215,575 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП реалізуються двома лотами, закупівля проводиться в одного учасника.

Дата акцепту - 12 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня був підписаний договір на купівлю ОВДП «Нафтогазом» у комерційного банку «Фінансова ініціатива» на суму 1,006 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Комерційний банк «Фінансова ініціатива» заснований в 2005 році.

Банк «Фінансова ініціатива» у 2011 році скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

На 1 жовтня 2012 року 99,9459% акцій банку належали ТОВ «Інвест-Сервіс».