Столичні підприємці з початку року погасили борги із зарплати на 92 млн грн

З початку року 1745 підприємств та підприємців Києва погасили заборгованість із зарплати на суму 92,398 мільйона гривень. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, до бюджету перераховано 15,814 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

«З кожним боржником податкові органи проводять аналіз причин виникнення заборгованості та визначають шляхи її погашення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Державна податкова служба України (ДПСУ) провела індивідуальні роз'яснювальні бесіди з керівниками підприємств, після чого ті погасили борги із зарплати на суму 1,2 млрд грн. В цілому по Україні в січні-вересні 2012 року після проведених перевірок ДПСУ додатково нарахувала до оплати 3,86 млрд грн податків і зборів з українських підприємств, що на 419 млн грн більше минулорічних показників.

ДПСУ в Києві з початку року донарахувала до бюджету близько 560 млн грн податків. Лише в жовтні обсяг донарахувань становив 21 млн грн, хоч кількість перевірок, в тому числі перевірок суб'єктів малого та середнього бізнесу, скоротилася. Крім того, за даними столичної податкової, за січень-жовтень 2012 року співробітники податкової міліції розкрили 465 злочинів у сфері оподаткування, з яких 95% вважаються тяжкими.