Невизначеність в єврозоні і США знижує позиції пари EUR/USD - Forex Club

Що більше невизначеності у вирішенні проблем єврозони і США, то ближче пари EUR/USD і GBP/USD до рівнів 1,30 і 1,61, відповідно. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як зауважують аналітики, на сьогодні пара USD/JPY піднялася вище рівня 83,00, що для неї занадто високо, однак до виборів зовсім мало часу, а учасники ринку вважають за краще купувати на чутках. Таким чином, рух догори підігріватиметься не лише зміцненням USD, але й очікуваннями політичних змін в Японії. Найближча мета 83,40 і далі 83,70.

На цей момент на світовому валютному ринку орієнтирів два: переговори міністрів фінансів Європи і переговори конгресменів США. Хто перший дасть достатньо сильний каталізатор для ринку, той і визначить напрям подальшого руху валют. Крім того, існують ще два незаперечні фактори тиску на ризиковані активи: нездатність європейців і американців домовлятися.