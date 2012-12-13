Євросоюз наділив ЄЦБ правом контролювати з 2014 року банки єврозони

Країни Євросоюзу в четвер домовилися про надання Європейському центробанку нових повноважень, які дадуть йому можливість контролювати банки єврозони з 2014 року, що стало першим кроком до більш близької інтеграції блоку, повідомляє Reuters.

Після переговорів, що тривали понад 14 годин, міністри фінансів Євросоюзу вирішили дати ЄЦБ право безпосередньо здійснювати нагляд за 150 найбільшими банками єврозони і втручатися в діяльність дрібніших банків за перших же ознак проблем.

"Це великий перший крок до банківського союзу, - сказав Комісар ЄС Мішель Барньє на прес-конференції. - ЄЦБ відіграватиме ключову роль, це безперечно".

Євро виріс відносно долара до сесійного максимуму 1,3080 після новини про угоду.

Нова система нагляду має розпочати роботу до 1 березня 2014 року, хоча міністри домовилися, що це може трапитися пізніше, якщо ЄЦБ знадобиться більше часу для підготовки.

Цей план дає поштовх одній з найбільших реформ європейської банківської системи з початку фінансової кризи в середині 2007 року.

Тепер справа за лідерами ЄС, які зустрінуться в Брюсселі в четвер і п'ятницю. Щоб план запрацював, він повинен отримати повну політичну підтримку.

Наступним стовпом банківського союзу стане централізована система, яка зможе закривати проблемні банки.

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