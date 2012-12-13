Київська влада витратить на новорічне свято 1,25 млн грн

Головне управління культури Київської міської державної адміністрації 10 грудня уклало угоду з компанією «Ай-Ван Івент Технолоджи» на організацію і проведення 19 грудня в Києві проекту «Ялинко Новорічна, засвітись вогнями» вартістю 1,25 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Що точно входить в обов’язки «Ай-Ван Івент Технолоджи» у рамках цього проекту невідомо, оскільки технічна документація на сайті «ВДЗ» відсутня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19 грудня Новорічну ялинку на Майдані в Києві відкриє Президент Віктор Янукович, а у програмі візьмуть участь Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», дитячий народний ансамблю танцю «Україна», народна артистка України Ніна Матвієнко з хором при Муніципальній академічній чоловічій хоровій капелі ім. Ревуцького, переможниця пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2012» Анастасія Петрик та інші. Завершить дійство святковий феєрверк.

Сама ялинка у вартість цієї закупівлі не входить – вона обійдеться щонайменше у 2,5 млн грн.

Тендер КМДА проведено за неконкурентною процедурою «закупівля у одного учасника», оскільки «Ай-Ван Івент Технолоджі» має свідоцтво про реєстрацію авторського права на вищезазначений проект.

Компанію «Ай-Ван Івент Технолоджи» заснував у 2011 році запорізький підприємець Денис Хохлов, який займався організацію свят у агентстві «Prофи».

Як нагадує ресурс, раніше ця фірма отримала 1,05 млн грн на організацію та проведення концерту за участі симфонічного оркестру Національної філармонії України та Національної заслуженої академічної капели України «Думка» до Дня Незалежності, 4 млн грн на організацію святкувань «Київ славний, величавий – 1530!» і 0,71 млн грн на проведення проекту «Спорт і мистецтво – гармонія майбутнього».

Минулого року новорічні вистави також за 1,5 млн грн замовляли у компанії «Профі Арт Техніка», де Д.Хохлов є директором. Цій же фірмі минулого року замовили проведення мистецького проекту «Як тебе не любити, Києве мій!» за 2 млн грн. В усіх випадках проводилася закупівля у одного учасника у зв’язку авторськими правами.

Таким чином, за рік компанії Д.Хохлова отримали замовлень від КМДА на 12,01 млн грн.