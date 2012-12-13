У Білорусі за січень-листопад ВВП зріс на 2%

Мінськ. У Білорусі в січні-листопаді 2012 року ВВП виріс на 2% порівняно з аналогічним торішнім періодом і становив 4,525 трлн білоруських рублів.

Про це УНІАН повідомили у Національному статистичному комітеті Білорусі.

Нагадаємо, згідно з офіційним прогнозом, в 2012 році ВВП в Білорусі повинен зрости порівняно з 2011 роком на 5-5,5%.

Однак, з літа цього року спостерігається уповільнення темпів зростання ВВП: у січні порівняно з січнем 2011 року він зріс на 4,1%, в січні-лютому - на 3%, січні-березні - на 3,1%, січні-квітні - на 2,9%, у січні-травні - на 3,2%, в січні-червні - на 3%, в січні-липні - на 2,9%, в січні-серпні - на 2,5%, в січні-вересні - на 2,5%, в січні-жовтні - на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада голова правління Національного банку Білорусі Надія Єрмакова заявила журналістам, що головний банк країни не проводитиме емісію для досягнення прогнозних параметрів ВВП.

У Мінекономіки Білорусі уповільнення темпів зростання ВВП пов'язують у тому числі зі скороченням обсягів оптової торгівлі калієм і нафтопродуктами.

Довідка УНІАН. У 2011 році порівняно з 2010 роком приріст ВВП у Білорусі становив 5,3% при плані 9-10%.