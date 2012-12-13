НБУ вважає ставку збору з продажу валюти на рівні 10% оптимальною

Національний банк України (НБУ) вважає, що ставка збору до Пенсійного фонду України з продажу іноземної валюти на рівні 10% є оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету НБУ із запобігання недобросовісним валютним операціям Юрій Горшков на прес-конференції в четвер.

«Спочатку пропоновані 15% (ставка збору в ПФ з продажу валюти - УНІАН) - це було занадто багато, люди стали переживати через таку велику ставку. Ми пішли на зниження, оскільки розуміємо, що економічна доцільність буде і від 10%. Причому 10% є навіть більш рівноважною цифрою, ніж 15%», - сказав Ю.Горшков.

При цьому він знову відзначив доцільність введення збору з продажу валюти для боротьби зі спекулянтами.

За словами Ю.Горшкова, на сьогодні деякі «псевдоексперти», прогнозуючи істотну девальвацію національної валюти, маніпулюють настроями населення, заробляючи на коливаннях курсу.

«Основна мета, яка ставиться цим законопроектом (законопроектом, що передбачає введення збору з продажу валюти - УНІАН) - це завадити спекулятивним операціям», - зазначив Ю.Горшков.

Водночас він підкреслив, що «по простих громадянах цей законопроект ніяк не вдарить».

Ю.Горшков вважає, що введення збору разом із низкою інших заходів Національного банку дозволить виключити спекуляції на валютному ринку.

«У сукупності з іншими ініціативами, які зараз розглядає Національний банк, ми розраховуємо на те, що зможемо повністю вичленувати недобросовісну спекулятивну складову з українського валютного ринку. І тоді курс гривні до інших валют буде відображати реальну економічну ситуацію », - говорить Ю.Горшков

У свою чергу президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко відзначив, що за рівнем доларизації економіки України вже «умудрилася» обігнати Росію, що не є позитивним моментом, при цьому обсяг валюти в обігу за останні 3-4 роки збільшився більш ніж удвічі і становить близько 80 млрд дол. (у доларовому еквіваленті - УНІАН).

«Вийшло, що ми до такого ступеня полюбили долари, що навіть дійсно важко сказати, чи люблять їх так в Сполучених Штатах Америки, як любимо їх ми. І ось цей перекіс приносить нам великі проблеми», - зазначив О.Охріменко

Зокрема, він підкреслив, що обсяги купівлі іноземної валюти в Україні негативно відбилися на стані платіжного балансу країни.

«Ми так загралися з валютою, що самі робимо дефіцит платіжного балансу не тому, що світова економіка валиться, а тому, що є ненормальне скуповування валюти, яке погіршує платіжний баланс», - підкреслив О.Охріменко.

На його думку, збір з продажу валюти потрібно було вводити набагато раніше, можливо тоді б вдалося уникнути такої тотальної доларизації української економіки.

На думку керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, український фінансовий ринок рано чи пізно перейде на більш гнучке курсоутворення.

«У середньостроковій перспективі я думаю, що фінансовий ринок в Україні перейде до більш гнучкого обмінного курсу і піде від поточної практики прив'язки гривні до долара США», - говорить він.

Водночас він вважає, що прогнози щодо девальвації гривні до рівня 10-12 грн/дол. в 2013 році не мають під собою підстав.

«За тієї зовнішньої складової, яка очікується на 2013 рік, прогнози про те, що курс гривні буде 12 грн/дол., не мають фундаментальної основи. І якщо гривня як валюта буде більш гнучкою, ринок сам знайде її рівноважне значення і, на мою думку, це рівноважне значення буде сильніше, ніж 10-12 грн/дол.», - говорить О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується ввести збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і з юридичних осіб.

Законопроектом № 11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується ввести 15% пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти

Також у парламенті зареєстрований законопроект № 11470 про введення 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

Нагадаємо, 19 листопада законопроект про введення пенсійного збору з операцій з продажу готівкової валюти з фізичних осіб вже був зареєстрований у Верховній Раді. Тоді пропонувалося встановити ставку збору на рівні 15%. Однак, документ не виносився на розгляд у сесійну залу, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутинник відкликав законопроект.

Раніше лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов дав зрозуміти, що у Верховній Раді немає голосів для прийняття рішення про введення пенсійного збору на операції з продажу валюти.

Про негативні наслідки в разі введення такого збору також висловилися Сергій Тігіпко і Петро Порошенко.