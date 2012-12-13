Міністри єврозони виділили Греції новий транш допомоги - понад 34 млрд євро

Міністри фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі в четвер, 13 грудня, погодили новий транш допомоги Греції. За інформацією ВВС, ця країна найближчими днями отримає понад 34 млрд євро, а в майбутньому може розраховувати ще на 15 млрд євро.

Зокрема, голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер заявив, що, Греція повертається на стабільний шлях. Країні вдалося викупити державні облігації та зменшити державний борг, як того вимагали іноземні кредитори.

Як повідомляв УНІАН, парламент Греції 8 листопада п.р. ухвалив бюджетну програму на 2013-2016 рр., яка передбачає скорочення витрат на 13,5 мільярди євро в обмін на черговий 31,5-мільярдний транш кредитів ЄС і МВФ. Закон ухвалили на тлі стотисячної демонстрації протесту і масових заворушень перед будівлею парламенту країни, що супроводжували її.

Пізніше країни єврозони і Міжнародний валютний фонд домовилися про скорочення держборгу Греції до 124% ВВП до 2020 року проти колишніх 117,5-120% ВВП. А на початку грудня п.р. Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу схвалила нові домовленості щодо Греції, згідно з якими країна повинна довести дефіцит бюджету до рівня нижче 3% ВВП у 2016 році.

Тим часом, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оголосило 6 грудня про зниження довгострокового рейтингу Греції до вибіркового дефолту. Отже, рейтинг знижено з рівня ССС до CD.