Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,1050/8,1080 грн/дол.

У четвер, 13 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1000/8,1100, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1080/8,1130. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися – 8,1050/8,1080 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2649, на 12:00 ціни знизилися до 0,2644/0,2648. На момент закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,6475 (-0,0185).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3040/1,3100. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5980/10,6130, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5895/10,6000. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5815/10,5895.