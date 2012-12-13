Заяви про перехід на спрощену систему оподаткування потрібно подати до 16 грудня - ДПСУ

Державна податкова служба України 16 грудня припиняє прийом заявок про перехід з першого кварталу 2013 року на спрощену систему оподаткування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Платники податків, як сказано в повідомленні, можуть самостійно вибрати для себе групу спрощеного оподаткування, за якою їм зручніше працювати. На сьогодні діють шість таких груп. Форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування розміщена на офіційному сайті ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. Їм надано право звітувати раз на рік, а не щоквартально. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5%, залежно від того з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Для зручності ведення бізнесу ДПСУ ініціювала зменшення ставок податку для 5-ї і другої груп - до 5% і 7% відповідно з 7% і 10%. Крім того, скасують обмеження щодо кількості найманих працівників. Відповідне рішення закріплене законом, який ухвалив парламент 20 листопада 2012 року.