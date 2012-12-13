Усі показники бюджету Києва на 2013 рік узгоджені зі столичною владою - Мінфін

У Міністерстві фінансів України, у зв'язку з критичними заявами щодо формування показників бюджету Києва на 2013 рік, заявляють, що всі показники цього документа були заздалегідь узгоджені зі столичною владою.

«У 2013 році з бюджету міста не вилучаються кошти до Державного бюджету (бюджету передбачена дотація вирівнювання в розмірі 126,8 млн грн). До того ж доведені реальні показники доходів (темп зростання доходів за бюджетом Києва - 110,8%, середній показник по Україні - 111,9%), які узгоджені з представниками міської ради на нарадах у Міністерстві фінансів”, - зазначається у повідомленні прес-служби Мінфіну.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов 7 грудня заявив, що Державний бюджет на 2013 рік розрахований таким чином, що дефіцит основного фонду бюджету Києва у 2013 році становитиме 5 млрд грн. За його словами, «забезпечити життєдіяльність міста цим бюджетом практично, я вважаю, неможливо».

У Мінфіні зазначають, що витрати бюджету Києва зростуть проти 2012 року на 114,9% (середній показник по Україні - 109,1%), розрахункова питома вага заробітної плати у витратах зменшилася на 7,9%.

За інформацією відомства, на 850,0 млн грн збільшені витрати на виконання функцій столиці, які враховані у витратах, що беруть участь у визначенні міжбюджетного трансферту (2012 рік - 650,0 млн грн, 2013 рік - 1500,0 млн грн), зокрема, 750,0 млн. грн враховано для спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в Києві від станції "Виставковий центр" до Одеської площі в Голосіївському районі, будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро, реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі.

Як повідомляв УНІАН, О.Попов заявив, що ухвалена 6 грудня редакція закону про держбюджет позбавляє столицю можливості навіть функціонувати. На переконання О.Попова, затверджений Державний бюджет України 2013 року не відповідає інтересам киян і фінансово не гарантує забезпечення нормальної життєдіяльності столиці, зокрема її бюджетної сфери. О.Попов також зазначив, що після того, як Київ одержить всі показники держбюджету, влада столиці проаналізує їх і звернеться до уряду, а також, у разі потреби, - до Президента, якщо буде конфліктна ситуація з урядом.