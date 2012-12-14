Японські компанії всіх рівнів понизили оцінку стану економіки країни

Великі й дрібні японські підприємства погіршили оцінку стану економічної кон'юнктури в країні за останній квартал, свідчать дані щоквартального "Дослідження короткострокового економічного огляду підприємств" (Tankan) Банку Японії - центрального банку країни.

Згідно з дослідженням, великі виробничі підприємства знизили оцінку в порівнянні з вересневими показниками на три пункти до мінус 12. Це викликано скороченням експорту через уповільнення темпів європейської економіки, погіршенням відносин з Китаєм, що спровокувало бойкотування японських товарів в цій країні. Дрібні і середні підприємства також погіршили оцінку стану економіки: у виробничій сфері на 4 пункти - до мінус 18, у невиробничій на 2 пункти - до мінус 11. Прогноз японських компаній на найближчі три місяці каже про збереження нинішньої ситуації або її погіршенні: промислові гіганти дають оцінку мінус 10, дрібні і середні виробничі компанії - мінус 26, невиробничі - мінус 19, передає ПРАЙМ.

Оцінка вважається важливим показником загального стану економіки і тенденцій її розвитку і служить одним з факторів для ухвалення рішень Центробанком.

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