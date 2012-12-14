Данилишин: федералізація бюджетних відносин - першочергове завдання нового Кабміну

Першочерговим завданням нового уряду України, незалежно від його складу і керівника, має стати реформа міжбюджетних відносин і проведення федералізації бюджетних відносин.

Про це написав екс-міністр економіки України Богдан Данилишин у статті для УНІАН "Дорожня карта" для нового уряду: бюджетна федералізація і конституційні зміни інституцій".

«Розміри податкових надходжень у цей час не залежать від ефективності економічної діяльності в країні. Крім того, настав час почати серйозну роботу в напрямку трансформації адміністративно-територіального устрою та поетапної бюджетної федералізації», - йдеться в статті.

Б.Данилишин вважає, що тотальна дотаційність місцевих бюджетів - понад 90% - ставить під сумнів ефективність діючої системи фінансового вирівнювання.

«Така велика кількість дотацій суперечить логіці, свідчить про надмірну централізовану збалансованість місцевих бюджетів. Фактично, мова йде не про створення рівних умов для життєдіяльності і розвитку на місцях, а про централізоване покриття розриву між доходами та видатками місцевих бюджетів», - зазначає автор.

Б.Данилишин наголошує, що в 2010 і 2011 роках частка дотацій збільшилася в структурі доходів більшості областей, досягнувши рекордних значень: у Закарпатській, Тернопільській та Волинській областях - 72,3 і 78,0, 71,9 і 84,9, 71, 1 і 75,8%, відповідно. Ще в 11 регіонах частка трансфертів становила 60-70% тоді, як у 2010 р. таких регіонів було 9.

«За логікою, у системі міжбюджетних відносин в Україні повинна відбуватися поступова фіскальна децентралізація шляхом збільшення фінансової спроможності місцевих бюджетів та реформування системи трансфертів з метою переходу від так званих вирівнюючих трансфертів до таких, які стимулювали б соціально-економічний розвиток регіонів», - зазначає Б.Данилишин.

Також він переконаний, що уряд має звернути особливу увагу на розвиток депресивних регіонів і малих міст.

До того ж, на його думку, об'єктом підтримки з боку держави повинні стати не регіональні управлінські структури, а населення та підприємства.

«Нового динамізму слід надати розвиткові малих монофункціональних міст, структурну основу яких становлять одне-два підприємства. У цей час малих міст в Україні налічується 352, з них з монопромисловою структурою виробництва - 122. У малих містах проживає 19% міського населення України. На тлі загальної тенденції до зменшення кількості населення там спостерігається як позитивний природний приріст населення (1,1-1,3%), так і значний приріст (1,7-3,6%) за рахунок міграції. Враховуючи фактичну зупинку виробництва, такі міста повинні стати об'єктами особливої ​​державної підтримки», - переконаний Б.Данилишин.