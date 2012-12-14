На торгах у п'ятницю варто очікувати помірного зниження пари EUR/USD - Forex Club

На валютних торгах у п'ятницю, 14 грудня, ймовірно, інвестори зволіють фіксувати прибуток перед вихідними, тому, скоріше за все, у пари EUR/USD варто очікувати помірного відкоту до позначки 1,3040, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у GBP/USD більше шансів продемонструвати активну динаміку. Враховуючи вечірній час публікації новин про перегляд прогнозу за рейтингом Великобританії, цілком імовірно, що й азіатські і європейські ринки захочуть відреагувати на статдані. Отже, потенціал прориву позначки 1,61 усе ще залишається з подальшою метою 1,6070.

Основним критерієм руху пари USD/JPY буде перекупленість відповідно до очікувань самого позитивного показника для японської економіки (тобто безперечної перемоги опозиції, яка допоможе країні вийти з політичної ступору). Якщо інвестори зрозуміють, що на поточний момент пара вже знаходиться дуже високо, вони поспішатимуть зафіксувати прибуток перед вихідними, а значить, найближча мета 83,30 і далі 83,00.

Серія звітів з Європи і США, скоріше за все, пройде непоміченою, так як на поточний момент валютами рухають політичні баталії, фінансові нововведення, але аж ніяк не економічні показники.