Торги доларом на міжбанку в п'ятницю відкрилися незначним зростанням котирувань

У п'ятницю, 14 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 8,1030/8,1110 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2638/42, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6155/10,6280. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3095/97 (четвер — 1,3084/86).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.