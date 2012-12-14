Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд дол. зовнішнього боргу

Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд доларів зовнішнього боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив 14 грудня на засіданні Кабінету міністрів.

«У 2013 році уряду України необхідно повернути близько 9 млрд доларів за зовнішніми боргами», – сказав М.Азаров. До того ж відзначив, що велику частину цієї суми становлять виплати за боргом МВФ в обсязі 6 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова переконана, що Україна в 2013 році зможе здійснити всі виплати за зовнішніми боргами, що становить 117 млрд грн (понад 14,6 млрд дол.).

Нагадаємо, Україна в 2013 році має виплатити 6 млрд дол. за кредитом МВФ.

Наступного року, згідно із держбюджетом, Україна планує здійснити запозичення на рівні 135,530 млрд грн для фінансування дефіциту держбюджету на рівні 50,432 млрд грн.

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