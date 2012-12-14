Азаров: бюджет-2013 ухвалено в єдиному можливому реалістичному варіанті

Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що державний бюджет України на 2013 рік ухвалений в єдиному можливому реалістичному варіанті, враховуючи нинішні складні економічні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«За умови невизначеності зовнішніх ринків і дискримінаційної ціни на газ – це єдино можливий реалістичний бюджет», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що бюджет передбачає продовження економічного розвитку і підвищення соціальних виплат.

«Сьогодні у світі таку політику можуть дозволити собі лічені держави. Тому зближення і зміцнення позитивних тенденцій розвитку економіки, яких ми досягли останніми роками, є основним завданням цього бюджету. Виконати його буде нелегко», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалили з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2013: Кабмін "згорнув" економіку