Кабмін хоче зобов'язати учасників держзакупівель вказувати інформацію про виробничі потужності

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України повернутися до розгляду законопроекту про тимчасову зміну конкурсних умов для учасників тендерів з державних закупівель щодо обов'язкового надання даних про власне виробництво або центри обслуговування.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (№0884), опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради України.

«Законопроект спрямований на вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель і передбачає тимчасове – до 31 грудня 2015 року – збільшення переліку конкурсної документації стосовно включення до документації з конкурсних торгів даних про наявність в учасників торгів виробничих потужностей і/або центрів обслуговування на території України», - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, законопроект прийняли за основу 2 жовтня 2012 року, але остаточного рішення щодо документа ВР так і не ухвалила. Згідно з процедурою проходження законопроектів, законопроект №0884 знову подано на розгляд парламенту.

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